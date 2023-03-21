Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич Англії розповів про психологічний стан свого провідного форварда.

У чвертьфінальному протистоянні на чемпіонаті світу-2022 в Катарі проти збірної Франції нападник Англії Гаррі Кейн не зумів реалізувати один із одинадцятиметрових своєї команди в рамках післяматчевої серії, через що "три леви" в підсумку завершили свої виступи на турнірі.

Утім, перед початком нового відбіркового циклу вже до чемпіонату Європи-2024, що відбудеться в Німеччині, головний тренер англійської національної збірної Гарет Саутегейт не вважає, що невдачі в минулому стануть на заваді виступам його підопічного.

"Я не думаю, що це справді велика проблема для нього. Я добре побалакав з ним тоді, надіслав йому повідомлення до того, як він повернувся до свого клубу, а потім і сам зробив у пам’яті крок назад і подивився, як усе це відбувалось.

У підсумку я дійсно не відчував потреби брати трубку та ще раз розмовляти з Гаррі. Його відновлення після цієї невдачі й полягало в його виступах за Тоттенгем. Іноді ви можете шукати приводів поплескати гравця по плечу, але я не можу взяти на себе жодної заслуги за те, що він зробив після невдачі на мундіалі.

За цей час я спостерігав, що перед нами гравець, який усе ще впевнений у собі, готовий виступати й надалі та жадає забивати голи. Йому, очевидно, удалось установити визначне особисте досягнення в складі Тоттенгема, а тепер є ще одне, яке він збирається здобути зі збірною в свій час.

Отже, ми дійсно розмовляли з ним на початку цього тижня, але я відступив, і дозволити йому продовжувати працювати над собою самостійно. Іноді немає потреби втручатись", — заявив англійський фахівець.

Найближчий матч для Англії відбудеться у гостях в Італії 23 березня, о 21:45.