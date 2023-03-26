Німеччина

Німецький фахівець зароблятиме трохи менше, ніж на попередньому місці роботи в Челсі.

Новоспечений головний тренер Баварії Томас Тухель зароблятиме у мюнхенському клубі 10-12 мільйонів євро на рік. Про це повідомляє Bild.

Також наголошується, що на попередньому місці роботи у лондонському Челсі, 49-річний німець заробляв близько 15 мільйонів євро на рік.

Нагадаємо, контракт спеціаліста з Баварією розрахований до літа 2025 року.

Вже завтра, 27 березня, Томас проведе перше тренування зі своїми новими підопічніми.

Раніше Олівер Кан прокоментував призначення Тухеля на посаду головного тренера Баварії.