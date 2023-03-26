Іспанія

Хорватський півзахисник висловився про гру з Роналду.

Півзахисник Реала Лука Модрич згадав часи, коли грав пліч-о-пліч з Кріштіану Роналду.

"Роналду — унікальний футболіст. Радий, що ми грали разом. Всі його досягнення — щось феноменальне. Знімаю капелюха.

Чи зіграємо ми ще колись разом? Не знаю. Мене всі запитують про це, думаю, вам набридають вже одні й ті ж відповіді.

Ви знаєте моє бажання, сподіваюся, воно здійсниться — лишитися в Реалі", — цитує Модрича As.

Зазначимо, що в цьому сезоні півзахисник провів 37 матчів, в яких відзначився шістьма голами та п'ятьма асистами.