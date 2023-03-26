Англія

Вейн порівняв двох суперзірок.

Головний тренер Ді Сі Юнайтед Вейн Руні прокоментував рекорд Гаррі Кейна за кількістю голів за збірну Англії. До речі, рекорд тривалий час утримував саме Руні.

"Упевнений, знаючи Гаррі, це не запаморочить йому голову. Він не зупиниться. Думаю, коли він закінчить грати, його рекорд по голах за збірну буде таким, що іншому футболістові буде важко його побити.

Він хоче бути як Левандовський – це гольова машина, все ще на топрівні, навіть коли йому за 30 років. І у Гаррі є все, щоб повторити це. Думаю, він заб'є за Англію понад 70 голів.

Я бачив тільки ще одного такого ж гравця – це Роналду. У них обох є те, що можна назвати правильним егоїзмом. У них вбудована одержимість голами. Це важливо для їхнього успіху", – цитує Руні Tribal Football.

Зазначимо, що Кейну для 54 м'ячів знадобився 81 матч. Руні ж забив 53 за 120 поєдинків.