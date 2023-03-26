Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Сергій Кравченко поділився своїми думками напередодні гри з Англією.

Тренер збірної України Сергій Кравченко прокоментував майбутній матч "синьо-жовтих" проти Англії у відборі Євро-2024.

"Я прихильник італійського футболу, але я вже дивлюсь футбол як тренер, як фахівець. Мені цікаво, хто як грає. Не можу сказати, що я прямо вболіваю за Італію. Мені дуже подобається Італія та Жоржиньо, але зараз всі думки про наступну гру з Англією.

Ми дивились матч Італія — Англія. У першому таймі Англія дуже добре виглядала і забила два м'ячі. У другому таймі Італія додала, вони могли і внічию зіграти. Жоржиньо мені подобається, тому не можу його об'єктивно оцінити. Але якщо Італія програла, то, мабуть, не все у них вийшло.

Англія — фаворит групи? Сподіваюсь, після гри у неділю фаворитами станемо ми. Це жарт, фаворити Італія та Англія. Якщо Англія виграла перший матч і набрала три очки, обіграла конкурента, то, мабуть, зараз вони фаворити. Але після недільного матчу все може змінитись", — сказав Кравченко в інтерв'ю ВЗБІРНА.

Нагадаємо, матч Англія – Україна у відборі Євро-2024 відбудеться 26 березня у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.