Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Мотиваційна промова володаря Золотого м'яча напередодні важливого матчу.

Співголова комітету професіонального футболу УАФ та володар ЗМ-1986 Ігор Бєланов поділився думками напередодні матчу відбору до Євро-2024 Англія — Україна.

"Мільйони українців чекають на перемогу. Перепрошую у вболівальників Англії, але ця перемога потрібна нам більше, ніж їм. Футбол – це релігія, яка об’єднує Україну. У Європі важко це зрозуміти, але навіть під час війни солдати, медики, волонтери – хочуть хоча б на мить відчути смак мирного життя.

Гра з Англією - одна з небагатьох можливостей хоча б на дві години перемкнутися з війни на спорт. Я чекаю перемоги. Які ще можуть бути варіанти? Солдати в окопах чекають перемоги. І їхні діти, батьки, брати цього хочуть. Вся країна мріє про перемогу на Вемблі", — сказав володар Золотого м'яча в інтерв'ю для BBC.

Нагадаємо, матч Англія – Україна у відборі Євро-2024 відбудеться 26 березня у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.