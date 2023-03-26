Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

В. о. головного тренера "синьо-жовтих" сподівається на повернення великого футболу на Донбас Арену.

У рамках відбіркового циклу Євро-2024 на нас чекає протистояння між збірними Англії та України, яке пройде в Лондоні на стадіоні Вемблі. Для української команди цей матч стане першим у цьому відборі на континентальну першість, тоді як англійці вже стартували непростою перемогою над збірною Італії з рахунком 2:1.

Виконуючий обов'язки головного тренера збірної України Руслан Ротань дав короткий коментар щодо того, де хотів би побачити перший домашній матч "синьо-жовтих" після перемоги в російсько-українській війні.

"В якому місті проведемо перший домашній матч після перемоги? Я вважаю, давайте почнемо з Донецька", — сказав Ротань в коментарі для ВЗБІРНА.

Нагадаємо, матч Англія – Україна у відборі Євро-2024 відбудеться 26 березня у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.