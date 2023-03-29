Англія

Німецький нападник — про адаптацію новачків у Челсі.

Нападник Челсі Кай Гаверц прокоментував успіхи новачків команди Енцо Фернандеса та Михайла Мудрика.

"З десяток гравців прийшло в Челсі з минулого літа. Це не легко. Мудрик та Енцо прийшли за великі гроші, а їм лише 22 роки, розумієте?

Не можна очікувати, що вони одразу стануть як Неймар. Це як зі мною – потрібен час", – цитує гравця твіттер CFC-Blues.

З моменту переходу до Челсі Михайло Мудрик провів сім матчів (333 хвилини), у яких він віддав один асист. Раніше про адаптацію Михайла висловився Андрій Шевченко.