Англія

Капітан Арсеналу висловився про українського універсала.

Капітан та атакуючий півзахисник лондонського Арсеналу Мартін Едегор поділився своєю думкою про особистість одного з лідерів збірної України Олександра Зінченка, з яким він виступає за одну команду на клубному рівні.

"З першого дня, як Зінченко прибув до клубу, кожен зрозумів, що він дасть нам щось особливе. Чудовий гравець, дуже вправний на м'ячі. Крім того він ще й переможець за натурою, завжди хоче перемагати.

Він щодня приносить багато енергії, віддається на 100%, б’ється за команду. У ньому багато пристрасті до гри, тому чудово, що він є частиною нашої команди", — цитує слова Едегора TBR Football з посиланням на подкаст Men in Blazers.

В поточному сезоні Олександр Зінченко провів за лондонський Арсенал 27 поєдинків у всіх турнірах (1942 хвилини), у яких він забив один гол та віддав два асисти.