Англія

Український універсал візьме участь у матчі англійської Прем'єр-ліги.

Сьогодні, 1 квітня, лондонський Арсенал у матчі 29 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі прийме Лідс.

Тренерський штаб "канонірів" на чолі з Мікелем Артетою вже визначився зі стартовим складом команди, в якій він довірив місце українському універсалу Олександру Зінченку.

Для 26-річного українця це буде 28 гра у нинішньому сезоні. До цього він забив один гол та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, матч Арсенал — Лідс розпочнеться о 17:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.