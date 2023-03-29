Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Одразу кілька гравців поновили свої позиції у рейтингу гвардійців збірної України.

Збірна України у матчі другого туру відбіркового етапу Євро-2024 поступилася Англії (0:2).

Для півзахисника Тараса Степаненка цей матч став 74 у футболці національної команди. За цим показником він наздогнав Андрія Вороніна, який знаходиться на дев'ятому місці.

Для захисника Миколи Матвієнка це був 55 поєдинок, що дозволило йому вийти на 20 місце в рейтингу.

Універсал Олександр Зінченко наздогнав Артема Федецького, розташувавшись на 24 місці із 53 матчами в активі.

Хавбек Руслан Маліновський провів 52 матч і зрівнявся з Олегом Лужним (26 місце), а захисник Олександр Караваєв наздогнав Максима Калініченка (31 місце та 47 матчів).

Раніше повідомлялося, що гол у ворота України — серед претендентів на звання найкращого в другому турі відбору на Євро-2024.