Англія

Лондонський клуб переповнений футболістами — потрібне чистка.

Стали відомі деякі цікаві подробиці з лондонського Челсі під час керівництва колишнього головного тренера Грема Поттера. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, Челсі довелося переробляти клубну роздягальню, щоб у ній було більше футболістів.

Проте навіть при цьому деяким гравцям не вистачало місця, зокрема одному із зимових новачків – українцю Михайлу Мудрику.

Зазначається, що Мудрик та Ноні Мадуеке, які перейшли в стан "синіх" минулої зими, були змушені перевдягатися за межами роздягальні.

Також деякі гравці були змушені сидіти на підлозі під час командних зборів у головному тренувальному центрі.

Раніше повідомлялося, що Челсі звільнив Поттера, а новим головним тренером "синіх" може стати Юліан Нагельсманн.