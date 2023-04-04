Лондонський клуб переповнений футболістами — потрібне чистка.
Вест Гем - Челсі, Getty Images
04 квітня 2023, 13:19
Стали відомі деякі цікаві подробиці з лондонського Челсі під час керівництва колишнього головного тренера Грема Поттера. Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, Челсі довелося переробляти клубну роздягальню, щоб у ній було більше футболістів.
Проте навіть при цьому деяким гравцям не вистачало місця, зокрема одному із зимових новачків – українцю Михайлу Мудрику.
Зазначається, що Мудрик та Ноні Мадуеке, які перейшли в стан "синіх" минулої зими, були змушені перевдягатися за межами роздягальні.
Також деякі гравці були змушені сидіти на підлозі під час командних зборів у головному тренувальному центрі.
Раніше повідомлялося, що Челсі звільнив Поттера, а новим головним тренером "синіх" може стати Юліан Нагельсманн.