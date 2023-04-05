Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Німеччини, що відбувся 4 квітня 2023 року, 19:00.
Айнтрахт — Уніон, Getty Images
05 квітня 2023, 13:38
У першому чвертьфінальному матчі Кубку Німеччини Айнтрахт на своєму полі впевнено обіграв берлінський Уніон (2:0).
Господарі поля забезпечили сприятливий результат у дебюті поєдинку, коли дублем відзначився Коло-Муані, який забив на 11 та 13 хвилинах.
Нагадаємо, у другому чвертьфіналі Баварія поступилася Фрайбургу та вилетіла з турніру. Ще два чвертьфінали пройдуть сьогодні, 5 квітня.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Айнтрахт — Уніон у Кубку Німеччини:
Айнтрахт — Уніон 2:0
Голи: Коло Муані, 11, 13.
Айнтрахт: Трапп — Якич, Хасебе, Ндіка, Бута (Діна, 78), Макс — Роде (Аларіо, 78), Соу, Борре (Камада, 67), Гьотце — Коло Муані (Ааронсон, 87).
Уніон: Грілль — Лейте (Єкель, 46), Конхе, Доехі, Юранович, Тріммель — Хедіра, Габерер (Міхель, 46), Сегуїн (Торсбю, 46) — Беренс (Сібачо, 60), Бекер (Левелінг, 75).