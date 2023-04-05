Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Німеччини, що відбувся 4 квітня 2023 року, 19:00.

У першому чвертьфінальному матчі Кубку Німеччини Айнтрахт на своєму полі впевнено обіграв берлінський Уніон (2:0).

Господарі поля забезпечили сприятливий результат у дебюті поєдинку, коли дублем відзначився Коло-Муані, який забив на 11 та 13 хвилинах.

Нагадаємо, у другому чвертьфіналі Баварія поступилася Фрайбургу та вилетіла з турніру. Ще два чвертьфінали пройдуть сьогодні, 5 квітня.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Айнтрахт — Уніон у Кубку Німеччини:

Айнтрахт — Уніон 2:0

Голи: Коло Муані, 11, 13.

Айнтрахт: Трапп — Якич, Хасебе, Ндіка, Бута (Діна, 78), Макс — Роде (Аларіо, 78), Соу, Борре (Камада, 67), Гьотце — Коло Муані (Ааронсон, 87).

Уніон: Грілль — Лейте (Єкель, 46), Конхе, Доехі, Юранович, Тріммель — Хедіра, Габерер (Міхель, 46), Сегуїн (Торсбю, 46) — Беренс (Сібачо, 60), Бекер (Левелінг, 75).