Англія

Англійський фахівець поділився своїми думками щодо дебюту Іллі Забарного.

Головний тренер Борнмута Гарі О'Ніл прокоментував дебют українського захисника Іллі Забарного в англійській Прем'єр-лізі у матчі проти Брайтона (0:2).

"Забарний зробив багато важкої роботи. Звичайно, це був довгий шлях до нього, бо він провів останній матч ще у грудні.

Борнмут — Брайтон 0:2 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Це не ідеальний варіант, коли центрбек змушений виходити так пізно через травму іншого гравця. Ми раді, що він з нами. Тепер ми можемо допомогти йому відновити рівень. На вихідних нас чекає великий матч", - наводить слова О'Ніла прес-служба клубу.

Після 29 турів Борнмут набрав 27 очок та посідає 18 місце у турнірній таблиці АПЛ у зоні вильоту.

Свій наступний матч Борнмут проведе у гостях проти Лестера. Гра відбудеться 8 квітня, о 17:00 за київським часом.