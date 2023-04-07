Англія

Участь іспанського хавбека у матчі проти Арсеналу під питанням.

Півзахисник Ліверпуля Тьяго Алькантара відновився після травми. Про це повідомляє прес-служба клубу.

31-річний іспанець цього тижня повернувся до тренувань у загальній групі "червоних", але його участь у найближчому матчі проти Арсеналу – під питанням. Клубні лікарі уважно стежитимуть за його станом найближчими днями.

Тим часом до тренувань повернувся захисник Вірджил ван Дейк, який пропустив матч із Челсі (0:0).

Також своє відновлення продовжує вінгер Луїс Діас, який швидше за все, буде готовий до поєдинку проти Лідса.

Нагадаємо, матч Ліверпуль — Арсенал відбудеться 9 квітня, о 18:30 за київським часом. Стежити за перебігом подій матчу можна буде на Football.ua.