Англія

Олександр захоплюється іспанським наставником.

Захисник Арсеналу Олександр Зінченко зізнався, що насолоджується футболом під керівництвом Мікеля Артети.

"Я знав Мікеля якийсь час відколи приїхав до Сіті. Він знає мене і як футболіста, і як людину. Вплив, який він мав та має зараз на мене – дуже великий. Я багато разів казав, що одного разу, якщо я покину Сіті, я залишусь у Прем'єр-лізі, і у мене буде лише один тренер — Артета.

Коли він покликав мене сюди, я мав кілька пропозицій перед тим, як приєднався до Арсеналу. Він сказав мені, що хоче від мене побачити, описав план і стратегію. Мені все сподобалося, тож я і прийшов", — цитує Зінченка Arsenal Buzz.

Раніше ми писали, що Зінченко фолить рідше за всіх польових гравців цього сезону АПЛ.