Англія

Коуч заявив, що розраховує на Мейсона.

В. о. головного тренера Челсі Френк Лемпард заявив, що півзахисник команди Мейсон Маунт є важливим виконавцем.

"У мене в Дербі та Челсі Мейсон завжди був фантастичним гравцем. Знаю, що у нього були невеликі проблеми з травмами.

Мені потрібно поговорити з ним, але я знаю, що можна витягнути з Мейсона. Він – важливий гравець для команди", – сказав Лемпард.

У нинішньому сезоні англійський півзахисник провів 32 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав шість результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що новий головний тренер Баварії Томас Тухель хоче бачити Мейсона Маунта у своїй команді.