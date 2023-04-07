Англія

Італієць може повернутись в колишній клуб.

Лондонський Челсі розглядає можливість запросити на посаду головного тренера Карло Анчелотті, повідомляє ESPN.

Джерело запевняє: якщо влітку Анчелотті залишить Реал, лондонці можуть спробувати ще раз запросити італійця. Клуб хоче призначити тренера, який зможе працювати в тандемі з технічним директором. Італієць з такою структурою неодноразово стикався за час своєї кар’єри.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, Карло Анчелотті підтвердив, що збірна Бразилії пропонує йому контракт.

Наразі в.о. головного тренера Челсі є Френк Лемпард.