Англія

Карра розкритикував українця.

У матчі 30 туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль на своєму полі поділив очки з Арсеналом (2:2). Одним із антигероїв зустрічі став Олександр Зінченко. Легендарний у минулому захисник Ліверпуля та збірної Англії Джеймі Каррагер прокоментував дії українця в цьому матчі.

"Я не можу перестати думати про Зінченка. На кону чемпіонський титул потрібно бути більш агресивним. Не можна допускати цього.

Зінченко має грати інтенсивніше. А він начебто на тренуванні й не хоче, щоб йому прокинули м'яч між ніг", – цитує Джеймі Football London.

Одразу після пропущеного голу Артета замінив українця на Кірана Тірні, а сам Зінченко отримав середню оцінку за матч від статистичних порталів.