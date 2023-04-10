Іспанія

Італієць розлючений перевантаженим графіком.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті розповів, що він незадоволений щільністю ігрового графіку через чемпіонат світу, який проводили посеред сезону.

"Треба ввести чистий час, щоб уникнути величезної кількості доданих хвилин. Дещо можна зробити. Це дуже складний сезон, надто багато матчів. Був чемпіонат світу, де брали участь 15 гравців Реала, потім Суперкубок Іспанії в Саудівській Аравії, клубний чемпіонат світу в Марокко в лютому.

З 30 грудня до 20 березня ми грали кожні три дні. Ми не змогли досягти стабільності як у Барселони.

Цьогорічний календар – це абсурд, і з цим теж треба щось робити", – сказав тренер "вершкових" в інтерв'ю Rai Radio 1.

Нагадаємо, мадридський Реал у рамках двадцять восьмого туру іспанської Ла Ліги на власному полі поступився Вільярреалу.

Реал Мадрид — Вільярреал 2:3 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги.