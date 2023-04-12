Англія

Томас Цілліакус назвав "фарсом" все те, що вібувається навколо продажу клубу АПЛ родиною Глейзер.

В кінці листопада минулого року родина Глейзер офіційно оголосила про готовність продати футбольний клуб Манчестер Юнайтед, який виступає в англійській Прем'єр-лізі.

Фінський бізнесмен та підприємець Томас Цілліакус, який є колишнім топ-менеджером Nokia, засновником і головою компанії novaM Group, а також власником хокейного клубу Йокеріт, в кінці березня офіційно заявив про подання заявки на придбання акцій "червоних дияволів".

Однак тепер фінський бізнесмен офіційно заявив про вихід із перегонів, пояснивши своє рішення наступним чином.

"Я відмовився від участі у третьому раунді торгів за Манчестер Юнайтед. Торги перетворюються на фарс, і Глейзери не виявляють жодної поваги до клубу. Затримки дуже ускладнять будь-якому новому власнику створення команди-переможця в наступному сезоні".

"Джим Реткліфф, шейх Джассім і я — всі були готові вести переговори щодо купівлі Юнайтед. Натомість Глейзери вирішили розпочати новий раунд. Я не буду брати участі у фарсі, створеному для максимізації прибутку для продавців за рахунок Манчестер Юнайтед", — написав Томас Цілліакус в своєму Twitter.

Нагадаємо, що група інвесторів під керівництвом Цілліакуса була готова викупити 50% акцій Манчестер Юнайтед, а решту було запропоновано придбати вболівальникам МЮ, щоб ті також могли приймати рішення в управлінні клубом.

Тепер у боротьбі за придбання Манчестер Юнайтед залишилися британський мільярдер Сер Джим Реткліфф та голова правління одного з найбільших банків Катару Джассім бін Хамад Аль Тані.