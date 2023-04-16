Англія

Керманич Вест Гема — про нічию у домашньому матчі АПЛ з лідером турнірної таблиці.

У рамках 31-го туру англійської Прем'єр-ліги Арсенал у гостьовому лондонському дербі безвольно втратив перемогу над Вест Гемом, маючи перевагу у два м'ячі буквально з перших хвилин зустрічі.

Головний тренер "молотобійців" Девід Моєс поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Грати у футбол спочатку у четвер, а потім у неділю — це ніколи не буває простим випробуванням, але ми отримуємо задоволення від цього процесу. Коли ти програєш Арсеналу з рахунком 0:2, ти й гадки не маєш, як повернутися в гру. Ми чинили на них тиск, коли мали таку можливість, але вони забили ці два голи завдяки своїй якості, і це велика заслуга гравців, які не збиралися здаватися у протистоянні навіть із такою якістю".

"Наші троє півзахисників виконали чудову роботу, намагаючись зі всих сил звести нанівець Арсенал. Іноді у вас не виходить, але іноді виходить. Джаррод [Боуен] грав добре в останні тижні, і він поступово повертається до свого рівня. В нього з'являлися моменти, коли ми бодай трохи володіли м'ячем. Весь час протягом матчу нам потрібно було зберігати концентрацію".

"У будь-якому випадку було б хорошим результатом зіграти з Арсеналом внічию, але програвати з рахунком 2:0, повернутися в гру та продемонструвати чудовий характер — це зовсім інше. На тлі щільного графіка матчів у цей відрізок сезону, хлопці добре впоралися із завданням", — цитує слова Девіда Моєса BBC Sport.

Дивитися відео голів та огляд матчу Вест Гем — Арсенал ви можете на Football.ua.