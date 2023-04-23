Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 22 квітня 2023 року, 17:00.
Ліверпуль — Ноттінгем Форест, Getty Images
23 квітня 2023, 09:43
Ліверпуль у матчі 32 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі насилу обіграв Ноттінгем Форест (3:2).
Перемогу команді Юргена Клоппа принесли забиті м'ячі у виконанні Салаха та Діогу Жоти, який оформив дубль. У "лісників" результативними ударами відзначилися Вільямс та Гіббс-Вайт.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ліверпуль — Ноттінгем Форест у англійській Прем'єр-лізі:
Ліверпуль — Ноттінгем Форест 3:2
Голи: Жота, 47, 55, Салах, 70 — Н. Вільямс, Гіббс-Вайт, 67
Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон – Хендерсон, Фабіньо (Тьяго 60), Джонс (Мілнер 81) – Салах, Гакпо (Нуньєс 60), Жота (Діас 81)
Ноттінгем Форест: Навас – Маккенна (Воррелл 30), Ньякате, Феліпе (Денніс 87) – Лоді (Айю 87), Мангаля, Фройлер (Джонсон 76), Вільямс – Данілу, Гіббс-Вайт – Авонійі (Саррідж 87)
Попередження: Вільямс