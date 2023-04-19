"Червоні" можуть розпочати пошук нового другого номера.
Куївін Келлегер, Getty Images
19 квітня 2023, 18:30
Ліверпуль планує розпочати пошук нового воротаря в літнє трансферне вікно.
Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, Куївін Келлегер, другий номер "червоних", може влітку піти.
Кіпер сподівається отримати більше хвилин у наступному сезоні і бажає стати основним гравцем, проте, скоріш за все, не в Ліверпулі.
Якщо Юрген Клопп та його тренерський штаб дасть зелене світло, то він піде в оренду. Відомо, що на ірландця є багато претендентів.
У сезоні-2022/23 24-річний Келлегер провів за Ліверпуль лише три матчі, у яких пропустив три голи та провів два "на нуль".