Ліверпуль планує розпочати пошук нового воротаря в літнє трансферне вікно.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, Куївін Келлегер, другий номер "червоних", може влітку піти.

Кіпер сподівається отримати більше хвилин у наступному сезоні і бажає стати основним гравцем, проте, скоріш за все, не в Ліверпулі.

Якщо Юрген Клопп та його тренерський штаб дасть зелене світло, то він піде в оренду. Відомо, що на ірландця є багато претендентів.

Understand Liverpool could also look at new back up goalkeeper in the summer as Caoimhin Kelleher hopes to get more minutes as regular starter elsewhere next season. 🔴 #LFC



Many clubs are already showing interest in Kelleher loan deal in case Liverpool gives the green light. pic.twitter.com/YxnN816feu