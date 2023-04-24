Англія

Аргентинець близький до повернення в Лондон.

Маурісіо Почеттіно — головний претендент на посаду головного тренера Челсі. Нагадаємо, нещодавно лондонський клуб звільнив Грема Поттера, на його місце призначили Френка Лемпарда. Англієць тимчасово виконує обов'язки головного тренера.

Інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що переговори між Маурісіо Почеттіно та Челсі триватимуть цього тижня. Це буде фінальний етап перед укладенням контракту. Очікується, що аргентинця офіційно можуть представити у четвер.

Також претендентами на цю посаду були Юліан Нагельсман та Луїс Енріке, але іхні кандидатури вже не розглядаються. Повідомлялось, що запасним варіантом для Челсі було запрошення Венсана Компані.