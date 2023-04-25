26-річний шотландець зламав ключицю у матчі АПЛ.
Скотт Маккенна, Getty Images
25 квітня 2023, 11:20
Захисник Ноттінгем Форест Скотт Маккенна не зможе допомогти своїй команді наприкінці нинішнього сезону. Про це повідомляє ВВС.
26-річний шотландець отримав травму в минулому матчі 32 туру АПЛ проти Ліверпуля (2:3), коли його замінили на 30 хвилині.
За інформацією джерела, у футболіста зламана ключиця, через що він вилетів до кінця сезону.
Також зазначимо, що нещодавно Маккенна провів два місяці у лазареті, відновлюючись від пошкодження підколінного сухожилля.
Цього сезону Маккенна провів 24 матчі, в яких результативними діями не відзначався.