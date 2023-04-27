24-річний іспанець має проблеми зі здоров'ям.
Марк Кукурелья, Getty Images
27 квітня 2023, 14:39
Захисник лондонського Чеслі Марк Кукурелья може пропустити кілька найближчих матчів "синіх" через травму. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, 24-річний іспанець має м'язове пошкодження, через яке він змушений пропустити близько 2-3 тижнів.
Цього сезону Кукурелья провів 33 поєдинки, в яких зробив дві результативні передачі.
У найближчих матчах Челсі зіграє проти Арсеналу, Борнмута, Ноттінгема Фореста та Манчестер Сіті.