Італія

"Россонері" хочуть підписати форварда.

Нападник Болоньї Марко Арнаутович може змінити клубну прописку, повідомляє MilanNews.it.

За інформацією джерела, Мілан розглядає придбання форварда як підсилення атакувальної ланки команди. Відзначається, що футболіст є в шорт-листі клубу, але до Болоньї з приводу трансферу ще не звертались. Очікується, що за австрійця доведеться заплатити не менше 5 млн євро.

Цього сезону Арнаутович зіграв 18 матчів, забив 8 голів та віддав 1 результативну передачу. Угода Марко з Болоньєю діє до літа 2025 року. Наразі форварду 34 роки.

Раніше повідомлялось про інтерес до Марко з боку Евертона.