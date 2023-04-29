У матчі 34 туру англійської Прем'єр-ліги Крістал Пелес на своєму полі обіграв Вест Гем (4:3).

У складі переможців голами відзначилися Аю, Заха, Шлупп та Езе. У "молотобійців" забиті м'ячі на рахунку Соучека, Антоніо та Агера.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Крістал Пелес — Вест Гем в АПЛ:

Крістал Пелес — Вест Гем 4:3
Голи: Аю, 15, Заха, 20, Шлупп, 30, Езе, 66 — Соучек, 9, Антоніо, 35, Агер, 73

Крістал Пелас: Джонстон — Ворд, Андерсен, Гуехі, Мітчелл — Шлупп, Дукуре (Мілівоєвич, 90+5), Езе — Олісе, Аю, Заха (Едуар, 84).

Вест Гем: Фаб'янські — Цоуфал, Зума (Огбонна, 19), Агер, Емерсон (Крессвелл, 46) — Соучек, Райс, Пакета (Інгз, 70) — Боуен, Форнальс (Бенрахма, 46) — Антоніо (Корне, 90).

Попередження: Аю, Соучек, Цоуфал.