Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем’єр-ліги, що відбувся 29 квітня 2023 року, 14:45.
Крістал Пелес — Вест Гем, Getty Images
29 квітня 2023, 19:50
У матчі 34 туру англійської Прем'єр-ліги Крістал Пелес на своєму полі обіграв Вест Гем (4:3).
У складі переможців голами відзначилися Аю, Заха, Шлупп та Езе. У "молотобійців" забиті м'ячі на рахунку Соучека, Антоніо та Агера.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Крістал Пелес — Вест Гем в АПЛ:
Крістал Пелес — Вест Гем 4:3
Голи: Аю, 15, Заха, 20, Шлупп, 30, Езе, 66 — Соучек, 9, Антоніо, 35, Агер, 73
Крістал Пелас: Джонстон — Ворд, Андерсен, Гуехі, Мітчелл — Шлупп, Дукуре (Мілівоєвич, 90+5), Езе — Олісе, Аю, Заха (Едуар, 84).
Вест Гем: Фаб'янські — Цоуфал, Зума (Огбонна, 19), Агер, Емерсон (Крессвелл, 46) — Соучек, Райс, Пакета (Інгз, 70) — Боуен, Форнальс (Бенрахма, 46) — Антоніо (Корне, 90).
Попередження: Аю, Соучек, Цоуфал.