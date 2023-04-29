Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем’єр-ліги, що відбувся 29 квітня 2023 року, 17:00.
Брайтон - Вулвергемптон, Getty Images
29 квітня 2023, 20:15
У поєдинку 34 тури англійської Прем'єр-ліги Брайтон на своєму полі розгромив Вулвергемптон із рахунком 6:0.
У складі команди Роберто Де Дзербі оформленими дублями відзначилися одразу троє футболістів — Ундав, Гросс та Велбек.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Брайтон — Вулвергемптон в АПЛ:
Брайтон - Вулвергемптон 6:0
Голи: Ундав, 6, 66, Гросс, 13, 26, Велбек, 39, 48
Брайтон: Стіл — Велтман (Кайседо, 65), Данк, Вебстер, Еступіньян — Гілмор, Гросс, Марч (Буонанотте, 56), Ундав (Аярі, 80), Енсісо (Мак Аллістер, 65) — Велбек (Мітома, 56).
Вулвергемптон: Са — Буену, Кілман, Доусон (Хван, 46), Семеду (Поденсе, 45+1) — Матеус, Леміна, Невеш, Гомеш (Тоті, 46) — Коста (Коллінз, 46), Нету (Траоре, 83).
Попередження: Велтман.