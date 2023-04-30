Англія

Англієць може знову мати можливість виступати разом з Маурісіо Почеттіно.

Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн може продовжити свою кар'єру у складі Челсі. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, фаворит на посаду головного тренера "синіх" Маурісіо Почеттіно обожнює 29-річного англійця і хотів би бачити його у своєму складі.

Нагадаємо, Кейн виступав у складі "шпор" під керівництвом Почеттіно у період з 2014 по 2019 рік.

Крім Челсі, у послугах Гаррі зацікавлений МЮ, який також веде переговори про трансфер футболіста.

Наголошується, що Тоттенгем просить за Кейна 120 мільйонів євро. Його контракт розрахований до літа 2024 року. При цьому президент клубу вважає за краще, щоб Кейн перебрався за межі АПЛ.