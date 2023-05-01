Бразилия

Бразилець дав свідчення в справі про зґвалтування.

Колишній захисник Барселони та збірної Бразилії Дані Алвес продовжує перебувати у в'язниці за справою про зґвалтування. Футболіст дав свідчення по даній справі.

"Мене з другом посадили туди з тієї причини, що для гостей цього столику був персональний туалет. Дівчата підійшли до нас, але ні ми, ні офіціанти не наполягали на цьому.

Я бачив її бажання. Це було помітно по тому, як вона танцювала, як підійшла до мене, в яких позах ми були. Я запропонував їй продовжити в туалеті, а вона погодилася. Я двічі спитав, чи їй це подобається. Вона відповіла, що так.

Якби я побачив її на виході, то зупинився б, щоб спитати, що з нею трапилося. Тому що до того все було добре. Я лише повівся на наше спільне бажання", – наводить слова Дані Алвеса Marca.

Нагадаємо, суд відхилив прохання Алвеса про звільнення під заставу, поки триває розслідування, заявивши, що він міг втекти у Бразилію.