Англія

Бразилець може повернутись в АПЛ.

Барселона може розлучитися з кількома гравцями атаки влітку. Все для того, щоб розвантажити зарплатну відомість для запрошення Ліонеля Мессі. Одним з гравців, якому пророкують відхід з Ноу Камп — Рафінья. Тим паче, що на гравця є попит.

Як повідомляє журналіст Жерар Ромеро для Jijantes FC, Ньюкасл гтовий підписати бразильця. За інформацією джерела, каталонці отримали усну пропозицію від "сорок". Англійці готові заплатити близько 80 мільйонів євро.

Нагадаємо, минулого літа Рафінья перейшов до Барселони з Лідса за 58+7 млн євро.

Раніше повідомлялось, що Ньюкасл виявляє інтерес до Мане.