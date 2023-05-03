Англія

Критика легенди АПЛ на адресу лондонського клубу.

Легендарний у минулому захисник Ліверпуля та збірної Англії Джеймі Каррагер прокоментував поразку Челсі від Арсеналу (1:3).

"Просто чудова гра Арсеналу і просто приголомшливий матч від Челсі. Цей клуб – повний хаос. На жаль, все могло скластися набагато гірше для Лемпарда, його штабу та вболівальників.

Ганебна гра від Челсі. Наче це мініфутбол. Це підбиває підсумки сезону Челсі. Дивно бачити, як низько вони впали за останні 12 місяців. Це говорить про те, що рішення витратити всі доступні гроші — це повна маячня. Потрібно створювати зв'язки. Тодд Боулі та його ідеї та плани працюють не так.

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На полі вони, як і раніше, якісні гравці. 6 поразок поспіль – це неприйнятно. Подумати лише, яких успіхів досягав цей клуб – з часів минулого трофею Арсеналу у Челсі 19 титулів.

Від Челсі чекають на краще, чекають високих стандартів. Те, що ми бачимо зараз, за мільйон миль від цього", – цитує Карру Sky Sports.

Арсенал — Челсі 3:1 Відео голів та огляд матчу АПЛ