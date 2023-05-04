Англія

Президент клубу попросив потерпіти. На його думку, результати не змусять себе довго чекати.

Власник Челсі Тодд Боулі висловився щодо невдач клубу після колосальних фінансових вливань.

"Уболівальники вибагливі, вони хочуть перемог. Ми розуміємо це та хочемо перемагати. Ми вважаємо, що це довгостроковий проєкт, ми націлені на довгострокову перспективу, і ми віримо, що впораємось.

Читайте також: 30 років — 30 фактів: що ми знаємо про англійську Прем'єр-лігу з моменту створення

У нас найкраща у світі ліга. У нас неймовірне місце у кращому місті світу", – цитує власника Челсі

Absolute Chelsea.

Арсенал — Челсі 3:1 Відео голів та огляд матчу АПЛ