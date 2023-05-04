Україна

Футболіст не приховує розчарування від поразки.

Захисник Минаю Іван Трубочкін прокоментував результат зустрічі проти Шахтаря у 24-у турі УПЛ.

"Розчаровані результатом. Я ще не дивився момент з голом Нємчанінова, але багато суперечок було і залишився гіркий присмак. Але все ж таки, вважаю, що позитивних моментів більше.

Дивно, що у суддів УПЛ немає такої звичайної для футболу системи фіксації голу. Це вже не кажучи про VAR.

Зрозуміло, що нам протистояв лідер чемпіонату. У Шахтаря дуже кваліфіковані гравці, кваліфікований тренерський штаб, але ми налаштовувались дати бій супернику і нам це вдалось. Проти такої команди не потрібно давати багато простору, особливо при грі у захисті. Думаю, ми компактно діяли на своїй половині поля, у центральній зоні. Шахтарю було складно. Тим паче, що ми грали у п’ять захисників.

Для нас важлива кожна гра. Ми виходимо як на фінал – здобувати очки та боротись за перемогу", — цитує футболіста офіційний сайт Минаю.

Нагадаємо, в кінці першого тайму арбітр Балакін не зарахував гол Дмитра Немчанінова. Повний огляд матчу Шахтар — Минай вже доступний на сайті Football.ua.