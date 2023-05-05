Англія

"Чайки" двічі в цій кампанії поклювали "червоних дияволів".

Манчестер Юнайтед у матчі 28 туру англійської Прем'єр-ліги в гостях мінімально поступився Брайтону (0:1).

Перемогу команді Роберто Де Дзербі приніс єдиний забитий м'яч у виконанні Мак Аллістера.

Таким чином, клуб Роберто Де Дзербі став першою командою, яка в поточному сезоні АПЛ обіграла Юнайтед вдома та в гостях. Нагадаємо, У 1-му турі АПЛ Брайтон виграв на виїзді з рахунком 2:1.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Брайтон — Манчестер Юнайтед.