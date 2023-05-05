Італія

Італієць поділився своїми думками після гри з Удінезе.

Головний тренер Наполі Лучано Спаллетті прокоментував нічийний результат у матчі 33 туру італійської Серії А проти Удінезе (1:1), який дозволив "неаполітанцям" достроково оформити чемпіонство.

"Можливість бачити посмішки та радості партенопейців дарує мені найяскравіші емоції. Це ті, хто передає своє щастя іншим. Проблема полягала в тому, щоб дійти до цього моменту, коли вже виникає відчуття, що у вас спині висить ціле місто...

Ці люди заслуговують на цю радість. Можливо, тепер я і почуваюся більш спокійно, адже ми змогли доставити їм радість. Ці вболівальники бачили, як приходять та йдуть великі тренери. Вони бачили гру Дієго Армандо Марадони, і, можливо, у цьому успіху також відчувається його заступництво.

Минулого літа дехто протестував проти команди, і мені це не сподобалося. Коли я сказав, що ми повинні поборотися за скудетто, люди поскаржилися і вважали, що я забіг уперед або перейшов межу. Але мої слова були про бажання вичавити максимум із цих гравців, а також про формування менталітету, що дозволяє продовжувати так само", — сказав Спаллетті в інтерв'ю DAZN.

Нагадаємо, що Лучано Спаллетті став найстаршим тренером, який виграв Серію А.