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Наставник харків'ян поділився своїми думками після гри з Рухом.

Виконувач обов'язків головного тренера Металіста 1925 року Едмар прокоментував нічийний результат у матчі 24 туру УПЛ проти львівського Руху (0:0).

"Було важко. Хлопці самі розуміли, що треба вдвічі більше бігати після вилучення. Дякую хлопцям за самовіддачу та характер, який вони показали. Ми, граючи вдесятьох, мали моменти, але не змогли їх реалізувати. Але сам факт, ми їх створювали. За цю гру можу сказати команді тільки дякую.

Вилучення на п'ятій хвилині? Звичайно, ніхто не думав, що так буде. Добре, що гравці перемкнулись та добре зіграли. Планували грати інакше, але вже як сталось. Ще раз дякую футболістам і радий що все так закінчилось.

Вихід молодих гравців Островського та Ногейри? Тільки через такі матчі, вони наберутся досвіду. Ми разом з керівництвом хочемо робити ставку на молодь, яка буде обличчям клубу у майбутньому. Островський і Ногейра зіграли непогано, але ще треба покращувати певні елементи, а досвідченим гравцям їм у цьому допомогати.

Завжди хочется перемог, але зараз у чемпіонаті всі матчі непередбачувані. Треба бути в тонусі та набирати очки. Для нас кожний заліковий бал важливий і сьогодні скоріше один здобули, ніж два втратили", - наводить слова Едмара прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Металіст 1925 — Рух.