Англія

Єгиптянин вкотре вписав себе в історію "червоних".

У рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль зумів здолати Брентфорд (1:0).

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Єдиний гол у матчі на свій рахунок записав Мохамед Салах. Таким чином, єгиптянин забив свій сотий гол на Енфілді.

Крім того, Салах став першим гравцем в історії Ліверпуля, який забивав у 9 матчах на Енфілді поспіль.

На Football.ua доступне відео голу та огляд матчу Ліверпуль – Брентфорд.