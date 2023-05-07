Англія

Наставник "синіх" поділився своїми думками після гри з Борнмутом.

Виконувач обов'язків головного тренера Челсі Френк Лемпард прокоментував перемогу своєї команди в матчі 35 туру англійської Прем'єр-ліги проти Борнмута (3:1).

"Я щасливий. Ми перемогли після важкої серії, це був важкий рік, і у нас багато роботи. Але гра та результат справді хороші, ми заслужили перемогу. Це гарний крок вперед для хлопців. Наполегливо працювати й перемогти там, де було важко багатьом командам цього року. .. Я дуже радий.

У сучасній грі заміни мають величезне значення. У нашій команді важливо, щоб люди відчували, що вони можуть вийти на поле і вплинути на гру. Ми працювали над цим, і я думаю, що кожен з них зробив це.

Зазвичай у Челсі один або двоє гравців долучаються до групи, а тепер у нас їх більше. Зрозуміло, що нам як групі може бути важко знайти ритм і впевненість. Це перший крок, але у нас є таланти, і гравці повинні згуртуватись, щоб привести нас туди, куди ми хочемо бути", - наводить слова Лемпарда ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Борнмут — Челсі.