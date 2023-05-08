Англія

Нідерландський менеджер МЮ — про другу поразку поспіль.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував поразку від Вест Гема (0:1) та боротьбу топ-4 АПЛ.

"Ми розчаровані. Думаю, ми добре розпочали гру, добре провели перший тайм та створили гарні моменти. Ми двічі потрапили в штангу, і ми ще мали шанси, але потім одна помилка і стався перелом у грі. У другому таймі ми так і не змогли отямитися.

Я розчарований, що ми знову не змогли забити. Ми створювали моменти й гра була в наших руках. Ми маємо бути більш безжальними перед воротами суперника. Я нарахував чотири чи п'ять правильних моментів, і це не було випадковістю.

Нам треба рухатися далі та показати свій характер. Залишилося лише 4 гри, і нам потрібна енергія. Втома не в ногах, а в головах. Потрібно бути готовим до матчів, тримати голову ясною, зберігати концентрацію та енергію та рухатися далі. Я сказав гравцям: "Не треба жаліти себе! Ми хочемо бути в Лізі чемпіонів, Ліга чемпіонів – наше життя, тому ви повинні пройти через страждання, повинні принести жертву і найголовніше – ви маєте вірити!", — сказав тренер.

На Football.ua доступне відео голу та огляд матчу Вест Гем — Манчестер Юнайтед.