Англія

"Іриски" знищили "чайок", а сам українець провів на полі весь поєдинок.

Евертон у поєдинку 35 туру англійської Прем'єр-ліги в гостях розгромив Брайтон (5:1).

У цьому матчі взяв участь український захисник Віталій Миколенко, який вийшов у стартовому складі та провів на полі весь поєдинок.

За цей час 23-річний українець віддав п'ять точних передач (41,7%), зробив три перехоплення, двічі відібрав м'яч, чотири рази обіграв суперника, виграв п'ять єдиноборств, дев'ять разів втратив м'яч та заробив два фоли.

Статистичний портал WhoScored оцінив дії українця у 7,3 балів, що є середньою оцінкою у складі "ірисок". Найкращим був – Двайт Макніл – 10 балів.

Портал SofaScore оцінив Миколенка у 6,5 балів, що є другою найгіршою оцінкою у матчі після Джеймса Гарнера (6,4). Найкращим був той самий Макніл — 9,9 балів.

Нинішнього сезону Миколенко провів 35 поєдинків, у яких результативними діями не відзначався.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Брайтон — Евертон.