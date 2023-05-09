Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 8 травня 2023 року, 17:00.

Фулгем у матчі 35 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі обіграв Лестер (5:3).

У складі "дачників" голами відзначилися Вілліан та Кейрні, які оформили по дублю, а також Вінісіус. У гостей результативними ударами відзначилися Меддісон та Барнс, які оформили дубль.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Фелгем — Лестер в англійській Прем'єр-лізі:

Фулгем — Лестер 5:3

Голи: Вілліан, 10, 70, Вінісіус, 18, Кейрні, 44, 51 — Барнс, 59, 89, Меддісон, 81.

Фулгем: Лено – Тете, Адарабійо, Діоп (Даффі 77), Робінсон – Палінья, Харрісон Рід (Лукич 77) – Вілсон (Кебано 82), Кейрні (Декордова-Рід 82), Вілліан (Соломон 82) – Вінісіус.

Лестер: Іверсен – Крістіансен (Томас 76), Сеюнджю, Фас, Кастань – Сумаре (Дьюсберрі-Холл 76), Тілеманс (Ндіді 60) – Барнс, Прат (Тете 46), Маддісон – Варді (Дака 76).