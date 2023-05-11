Англія

Бразилець може перебратись в іншу команду вже влітку.

Півзахисник Ньюкасла Бруно Гімараес проводить потужний сезон, тому зацікавив ряд провідних клубів Європи.

Як повідомляє видання As, в боротьбі за бразильського футболіста зійдуться Барселона, Парі Сен-Жермен та Ліверпуль.

Зазначимо, що у поточному сезоні Бруно через травму відіграв усього 36 матчів, забивши чотири голи та віддавши п'ять гольових передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ньюкасл близький до продовження контракту з Бруно Гімараесом.