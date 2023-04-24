Мерсисайдці мають намір значно підсилитись у літнє трансферне вікно.
ЮРІ ТІЛЕМАНС, GETTY IMAGES
24 квітня 2023, 22:55
Півзахисник Ньюкасла Бруно Гімараес та хавбек Лестера Юрі Тілеманс цікаві Ліверпулю, повідомляє The Athletic.
Мерсисайдці мають намір зробити чистку в центрі поля. Влітку точно покинуть команду Кейта, Окслейд-Чемберлен та Артур. Ще не узгоджено продовження контракту з Мілнером. А основним гравцям центру поля Хендерсону та Тьяго вже за 30 років.
Тим часом преса активно приписує інтерес "червоних" до Галлагера та Маунта з Челсі, Алексіса Мак Аллістера та Мойсеса Кайседо з Брайтона, Раяна Гравенберха з Баварії та Матеуша Нунеша з Вулвергемптона. Відтепер в шорт-листі Ліверпуля Бруно Гімараес та Юрі Тілеманс. Відзначимо, що у бельгійця влітку закінчується контракт з "лисицями".
Раніше головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп заявив, що вже думає про наступний сезон.