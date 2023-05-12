Ліга Європи

Слова гравця Роми після першого півфіналу ЛЄ.

Півзахисник Роми Браян Крістанте висловився після перемоги над Баєром (1:0) у першому матчі 1/2 фіналу Ліги Європи.

"Матч був дуже важливим, адже це півфінал єврокубка. Атмосфера була приголомшливою. Нам лишився один поєдинок до фіналу. Ми мали шанси забити другий м'яч, показали непогану гру в атаці. Тепер важливо зіграти у матчі-відповіді на перемогу", — сказав Крістанте.

Нагадаємо, гра у відповідь пройде 18 травня.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рома — Баєр.