Англія

Англійець має ще два матчі АПЛ, щоб оновити рекордне досягнення.

Вчора, 14 травня, Тоттенгем поступився Астон Віллі (1:2) у матчі 36 туру англійської Прем'єр-ліги. У складі "шпор" єдиний м'яч забив нападник Гаррі Кейн.

Завдяки цьому голу Кейн повторив рекорд АПЛ по голах за один сезон — 29-річний англієць відзначився результативними ударами у 24 матчах чемпіонату Англії.

Раніше таке ж досягнення підкорялося вінгеру Ліверпуля Мохамеду Салаху.

У матчах сезону-2022/23 Тоттенгем ще зіграє проти Брентфорда та Лідса.

Цього сезону Кейн провів 47 матчів, у яких забив 29 голів та віддав п'ять результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем втратив шанси на вихід до Ліги чемпіонів.