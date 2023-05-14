Англійець має ще два матчі АПЛ, щоб оновити рекордне досягнення.
Гаррі Кейн, Getty Images
14 травня 2023, 10:55
Вчора, 14 травня, Тоттенгем поступився Астон Віллі (1:2) у матчі 36 туру англійської Прем'єр-ліги. У складі "шпор" єдиний м'яч забив нападник Гаррі Кейн.
Завдяки цьому голу Кейн повторив рекорд АПЛ по голах за один сезон — 29-річний англієць відзначився результативними ударами у 24 матчах чемпіонату Англії.
Раніше таке ж досягнення підкорялося вінгеру Ліверпуля Мохамеду Салаху.
У матчах сезону-2022/23 Тоттенгем ще зіграє проти Брентфорда та Лідса.
Цього сезону Кейн провів 47 матчів, у яких забив 29 голів та віддав п'ять результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Тоттенгем втратив шанси на вихід до Ліги чемпіонів.