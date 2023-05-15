Англія

Німець похвалив уругвайського форварда, який провів перший сезон у складі мерсисайдців.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився щодо результативності уругвайського нападника Дарвіна Нуньєса.

"Йому потрібен час, щоб освоїтися. Для форварда це найскладніше — прийти до команди, яка має проблеми. Але навіть при цьому він забив 15 голів. Уявіть, що ми провели б нормальний сезон за нашими стандартами.

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Тоді Дарвін забив би щонайменше 20 м’ячів. Мо Салах у свій найкращий сезон забив 40 голів за нас, але він упускав моменти. Це нормально. Ерлінг Голанд теж упускає моменти. Але різниця в тому, що тоді Салах і зараз Голанд мав більше моментів, ніж ми створили цього сезону.

15 голів – це нормальний показник, а попереду ще три матчі, тож, можливо, він навіть покращить його", – цитує Клоппа офіційний сайт Ліверпуля.

Сьогодні, 15 травня, Ліверпуль зіграє з Лестером в рамках АПЛ. Прев'ю до матчу 36-го туру читайте на Football.ua.