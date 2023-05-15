Україна

Наставник харків'ян розповів, чому команда поступилась з розгромним рахунком.

Виконувач обов'язків головного тренера Металіста Періца Огнєнович прокоментував підсумок матчу з луганською Зорею. Нагадаємо, харків'яни поступилися з рахунком 0:5.

"Виграла команда, яка була кращою. Коли розпочинаєш гру так, як ми розпочали сьогодні — зрозуміло, що важко переграти таку команду, як Зоря. Це дуже якісний колектив, який має підбір гравців високого класу. Що сказати, дуже хороша команда нам сьогодні протистояла.

На жаль, в цьому матчі ми не могли розраховувати на декількох гравців, які сьогодні могли допомогти. Богдан Порох був дискваліфікований, Паті, який міг його замінити, отримав пошкодження. Не може грати через травму Богдан Бойчук, ще не встиг відновитися Дмитро Коркішко. Зараз потрібно якнайшвидше відійти від цього матчу і налаштовуватись на наступну гру, вона буде дуже важливою.

Немає нічого хорошого, коли команда програє з таким рахунком. Але що поробиш, потрібно готуватися до наступного поєдинку і думати, як здобути у ньому перемогу", — цитує наставника офіційний сайт Металіста.

Дивитися відео голів та огляд матчу Металіст — Зоря ви можете на Football.ua.